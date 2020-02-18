Правоохранители не дали завербовать одесситок в бордели Германии и Израиля

Одесские правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

По словам начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции Николая Кульчицкого, к преступной деятельности причастны наши соотечественники, которые вербовали молодых женщин для работы в борделях Израиля и Германии.

«Девушек злоумышленники выбирали среди тех, кто находился в тяжёлом материальном положении. За «работу» предлагали хорошую зарплату, 70% от которой получали сами «работодатели». Кроме того, все расходы, связанные с выездом за границу, мужчины брали на себя, при условии что женщины их «отработают», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатора преступной деятельности — 44-летнего одессита — оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с работниками следственного управления ГУНП в Одесской области и пограничниками, под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали прямо в одесском международном аэропорту за попытку переправить двух украинок в Германию. Кроме того, задержан и один из сообщников мужчины — 34-летний житель Одессы.

В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяли мобильные телефоны, банковские карты, список женщин, копии трудовых договоров, страховые полисы.

Сейчас с подозреваемыми проводятся неотложные следственные действия.



Кстати. Санкцией статьи УК Украины за торговлю людьми предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Как сообщала Одесса News, оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно со следственным отделом ГУ Нацполиции в АР Крым разоблачили схему вербовки граждан Украины для переправки мигрантов и наркотических веществ в страны ЕС.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области