Одесская область резко сократила экспорт в Россию

Предприятия Одесской области в 2019 году экспортировали за рубеж товаров на общую сумму в 1 миллиард 384 миллиона долларов США, что на 17% меньше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Отмечается, что больше всего сократились объёмы экспорта в Россию — на 50,2% — до 46,4 миллиона долларов. В результате Россия, ранее занимавшая третью строчку в рейтинге импортёров товаров из Одесской области, скатилась на пятую после Турции (135,9 миллиона), Египта (127,6 миллиона), Италии (58,8 миллиона) и Испании (58,7 миллиона). Сразу за Россией с небольшим отрывом следуют Китай (46,3 миллиона долларов), Малайзия (45,3 миллиона) и Бангладеш (42,6 миллиона).

Зато импорт товаров в Одесскую область увеличился на 22,4 % до 1,9 миллиарда долларов. Более половины этой суммы, или 591 миллион долларов, приходится на Китай. На втором месте (230 миллионов) Турция. Замыкает тройку лидеров по происхождению импорта Россия (92 миллиона долларов, прирост на 5,3 %).