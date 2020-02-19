Из Киева в китайский Ухань вылетел самолёт-эвакуатор

Самолёт специального рейса для эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань, являющегося очагом появления коронавируса, вылетел из Киева в 2:50 ночи 19 февраля и вернётся в Украину 20 февраля в 8 утра.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

«Мы полностью готовы к процессу эвакуации граждан и отправления самолёта до Уханя. Команда, которая полетит в китайскую провинцию, прошла соответствующее обучение. Они смогут оказывать помощь согласно установленным правилам эпидемической безопасности», – подчеркнула министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге в аэропорту «Борисполь».



Вместе с ней самолёт провожали первый заместитель Министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, Госсекретарь МИДа Андрей Заяц, Глава ГСЧС Николай Чечёткин, генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Скалецкая напомнила, что на борт самолёта будут допущены для эвакуации только здоровые граждане, проверку которых проведут китайские и украинские медработники. Также для оказания медицинской помощи, если это будет необходимым, в самолёте будут находиться квалифицированные врачи. Кроме этого, каждый пассажир, который будет эвакуирован украинским самолётом, до посадки подпишет добровольное согласие на проведение обсервации и наблюдения за состоянием здоровья, диагностику и лечение. В случае отказа человека не будут эвакуировать.

Министр не назвала место, куда будут доставлены пассажиры спецборта после возвращения из Китая, отметив лишь, что «объекты обсервации будут выбраны непосредственно перед прибытием и поселением людей».

На данный момент специалистами прорабатываются 4 варианта таких объектов в разных регионах Украины.

Госсекретарь МИД Андрей Заяц сообщил, что в Украину будут эвакуированы 49 украинцев и до 25 человек иностранцев (граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской Республики, Эквадора и Испании).

«Иностранные граждане будут эвакуированы в соответствии с нормами международного взаимодействия и пройдут обсервацию вместе с украинцами, а позже будут отправлены к себе домой», – отметил дипломат.

В свою очередь, Глава ГСЧС Николай Чечёткин сообщил, что все правоохранительные структуры, в частности, МВД, Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС готовы к выполнению своих задач по назначению, начиная от встречи и сопровождения до обеспечения охраны места проведения обсервации.

«В районе этого места будет развёрнут оперативный штаб для координации действия всех органов, привлечённых к мероприятиям по обеспечению обсервации», – добавил он.



Как сообщала Одесса News, рейс для эвакуации граждан из Уханя переносился несколько раз.