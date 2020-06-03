В Одесской области увеличивается количество выздоровевших от COVID-19

За последние сутки 49 жителей Одесской области преодолели коронавирус.

Это самое большое количество выздоровевших за всё время наблюдений, — отметил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«В общем, имеем уже 324 вылеченных человека», — написал он.

В Подольском районе выздоровели уже 174 человека (из 424 пациентов), в Одессе — 87 (из 226 пациентов), в Беляевском районе — 25 (из 73 пациентов).

Вместе с тем, как отмечает глава ООГА, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 13 пациентов и зафиксирован один летальный случай у жительницы Одессы.

Общее количество лиц с диагнозом коронавирусная инфекция в Одесской области составляет 919, а фактически имеющихся больных с учётом выздоровевших 595 пациентов.

Как сообщала Одесса News, на утро 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19, из них 10 440 выздоровели, 735 умерли (+8 за сутки).