За последние сутки в Одессе 10 новых случаев COVID-19

На утро 15 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 712 случаев COVID-19. Из них 138 человек — жители Одессы.

Об этом информирует Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Отмечается, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 19 новых случаев заболевания, из них десять — у одесситов, девять — у жителей районов области.

Утром 15 мая на койках в городской клинической инфекционной больнице находились 33 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 31 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Один пациент в тяжёлом состоянии подключён к аппарату ИВЛ.

Также 27 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 у детей в возрасте 11 месяцев и 15 лет, они находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров детских поликлиник. Также продолжают амбулаторное лечение ещё трое детей в возрасте 1 год 3 месяца, 13 и 17 лет.

За последние сутки зарегистрированы два лабораторно подтверждённых случая COVID-19 у медработников городской клинической больницы №10. В Одессе организовано регулярное обследование сотрудников опорных медучреждений на COVID-19. Тестирование на COVID-19 методом ПЦР каждые пять дней проводится всем медработникам, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь или осуществляют уход за пациентами с COVID-19 в условиях стационара.

Также каждые пять дней обследуют сотрудников мобильных бригад Центра неотложной медицинской помощи и работников лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей больных COVID-19.

По каждому случаю выявления COVID-19 у сотрудников городских медучреждений Одессы проводится расследование в соответствии с действующим Порядком расследования и учёта несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве для определения взаимосвязи заболевания с профессиональной деятельностью.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 9.30 утра 15 мая подтверждено 17 330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки.