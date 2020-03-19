Куцый и Ставницер создали в Одессе антикризисный штаб

В Одессе создали областной антикризисный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом, который возглавили председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый и бизнесмен Андрей Ставницер.

Об этом сообщил на своей странице в Facеbook Максим Куцый.

По его словам, «в Одесской области создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса COVID-19. Вместе с представителями власти, бизнеса и волонтёрами объединяем усилия для эффективного противостояния пандемии».

О заседании антикризисного штаба также сообщил совладелец компании «Трансинвестсервис» Ставницер на своей странице в Facebook.

«Сегодня провели первое совещание. В двух словах: в области сегодня 72 аппарата вентиляции легких. Из них порядка 30-40% заняты, еще какая-то часть не годится, устарела или не оснащена расходниками. В оптимистичном сценарии, эффективных и пригодных для диагноза коронавирус штук 40. Закупили 14 новых, ждем. Все еще критически мало», — написал бизнесмен.

Он отметил, что «закупка ИВЛ — вопрос первейшей необходимости. Нужны любые, так как в процессе борьбы с коронавирусом мы не должны потерять пациентов с другими диагнозами. Сегодня отправляю письма всем посольствам, консульствам, представителям международных организаций с просьбой помочь найти».

Ставницер отметил, что уже имел разговор с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко: «В ближайшее время получим максимально развернутые инструкции и протоколы, которые есть в стране. Также общался с посольством Италии в Украине, Davide La Cecilia, в ближайшее время жду протоколов от итальянских медиков».

Также Ставницер вспомнил об одесских пенсионерах. «В области всего 605,4 тысячи пенсионеров, из них 235 тысяч в Одессе. Это, как мы все помним, люди из критичной зоны риска, о которых мы должны позаботиться в первую очередь. Мы будем заниматься централизованной доставкой еды, подключим всех рестораторов и партнёров, но тут многое может сделать каждый из вас в своём собственном доме».

Как сообщала Одесса News, 18 марта депутаты Одесского горсовета поддержали проекты решений о выделении почти 150 млн грн для закупки медоборудования, средств защиты от инфицирования и препаратов для диагностики коронавируса и лечения больных.