Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от COVID-19 компании Pfizer

Великобритания 8 декабря первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной компаний Pfizer/BioNTech, — первой в мире, сертифицированной для массового применения по завершении всех клинических испытаний.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Вакцинация началась в Англии, Уэльсе и Шотландии. Северная Ирландия заявила, что начнёт введение вакцины также на этой неделе.

За процессом, который осложняется необходимостью хранить вакцину Pfizer/BioNTech при -70 градусах по Цельсию и давать каждому пациенту две дозы с интервалом в три недели, будет пристально наблюдать весь мир, — говорится в сообщении.

Официальные представители здравоохранения Великобритании ожидают до конца декабря до 4 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech, которая, предполагается, обеспечивает до 95% защиты от COVID-19.

На сегодня правительство приобрело 40 миллионов доз вакцины этой вакцины, чего хватит для прививки 20 млн людей или трети населения страны.

Первыми вакцину получат жители домов престарелых и работники хосписов. В общем, в приоритете на вакцинацию люди старше 80 лет и медицинские работники.

Жительница Великобритании Маргарет Кинан в возрасте 90 лет стала первым человеком в мире, сделавшим прививку от коронавируса производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний.

Маргарет Кинан, проживающая в Ковентри (графство Уэст-Мидленс), получила прививку в 6.30 утра по местному времени в местной университетской больнице.

Сейчас регулирующие органы США и ЕС анализируют данные об испытаниях вакцины Pfizer, но пока не дали своего одобрения.

В среду эксперты ВОЗ заявили, что ведут переговоры с правительством Великобритании о доступе к определённой информации, которая может ускорить внесение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech в экстренный перечень ВОЗ. Этот перечень даёт «зелёный свет» странам, чтобы позволить вакцину для национального экстренного использования и может открыть двери для международных поставок в рамках глобальных механизмов.

Компания Moderna также подала запрос американским и европейским регуляторам на срочное утверждение своей вакцины от коронавирусной инфекции. Ожидается, что FDA рассмотрит заявку Moderna 17 декабря.

Moderna и Pfizer надеются уже в декабре начать первую волну вакцинации в США.

Кстати. Массовая вакцинация украинцев от коронавируса COVID-19 начнётся не раньше середины 2021 года, — сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

В октябре 2020 года Одесса News опубликовала аналитический материал «Умрём, но российскую антикоронавирусную вакцину не купим».