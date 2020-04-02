В Украине появится медаль за борьбу с пандемией

В Украине появится специальная наградная медаль «Честь и служба» за самоотверженный труд в борьбе с пандемией.

Как сообщил Александр Сопов — директор ПТО «Орден» на онлайн-брифинге, который транслировался на YouTube-канале Укринформа, награждать ею будут врачей, полицейских, волонтёров, чиновников и всех тех, кто организует борьбу с пандемией и принимает в ней активное участие.



«Медаль «Честь и служба» предназначена для тех, кто не жалея своих сил, а иногда и жизни, направляет усилия на борьбу с пандемией коронавируса, которая сейчас охватила весь мир», — сказал Сопов.

Он рассказал, что эта награда будет международной, поэтому надпись на ней сделана на латыни.

«Я даже не могу перечислить всех тех, кто объединился в борьбе с коронавирусом во всём мире. Ни разу такой сплочённости не было. И было бы хорошо, чтобы мир воспользовался этим не очень приятным поводом, чтобы понять, что земля наша такая небольшая, когда приходит беда», — сказал Сопов.



По его словам, ещё не решено, от имени кого будет эта награда, но предположил, что к инициативе может присоединиться СНБО и Министерство здравоохранения. Пока существует только эскиз награды, но уже через неделю Сопов пообещал представить её общественности.

ПТО «Орден» — производитель государственных и ведомственных наград в Украине. Все разработанные ПТО «Орден» государственные награды и ведомственные награды утверждены Комиссией государственных наград и геральдики.

Как сообщала Одесса News, в Украине участников Второй мировой войны будут награждать новой медалью «За боевые заслуги. 75 лет Победы над нацизмом».

Фото и видео: Укринформ