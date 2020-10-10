COVID-19 в Одесской области: за сутки 8 смертей, 339 новых больных

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 339 человек, в том числе у 19-ти детей и 15 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 16 437 (9 674 женщины, 6 763 мужчины), в том числе:

дети — 1 136 (г. Одесса — 413, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 74, Черноморск — 25, Теплодар — 6, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 33, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 84, Болградский — 81, Великомихайловский — 11, Ивановский — 16, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 39, Николаевский — 4, Овидиопольский — 67, Окнянский — 2, Подольский — 5ё, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 15)

— 1 136 (г. Одесса — 413, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 74, Черноморск — 25, Теплодар — 6, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 33, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 84, Болградский — 81, Великомихайловский — 11, Ивановский — 16, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 39, Николаевский — 4, Овидиопольский — 67, Окнянский — 2, Подольский — 5ё, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 15) медработники — 992 (Одесса — 365, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 49, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 26, Балтский — 29, Березовский — 21, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский — 44, Болградский — 66, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 11, Измаильский — 16, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 32, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 28, Окнянский — 2, Подольский — 99, Ренийский — 2, Раздельнянский — 7, Савранский — 6, Саратский — 21, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 36, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 249 человек (+8 за сутки): Одесса — 113 (+6 за сутки), Белгород-Днестровский — 9, Измаил — 18, Черноморск — 10, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 8, Беляевский — 13, Болградский — 12, Ивановский — 2, Измаильский — 9, Кодымский — 1, Лиманский — 7, Подольский — 11, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 5, Саратский — 6, Тарутинский — 4, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 6 037 пациентов: Одесса — 3 175, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 274, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 734, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 151, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 251, Подольский — 335, Окнянский — 6, Любашевский — 10, Николаевский — 15, Овидиопольский — 107, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 17, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 10 октября:

Одесса — 7 117 (дети — 413, медработники — 365) г.Белгород-Днестровский — 316 (дети — 27, медработники — 27); Измаил — 937 (дети — 74, медработники — 49); Черноморск — 434 (дети — 26, медработники — 12); Теплодар — 64 (дети — 6, медработники — 1); Южный — 154 (дети — 10, медработники — 4); Ананьевский — 128 (дети — 9, медработники — 18); Арцизский — 275 (дети — 19, медработники — 26); Балтский — 237 (дети — 6, медработники — 29); Березовский -325 (дети — 33, медработники — 21); Б.-Днестровский район — 254 (дети — 15, медработники -13) Беляевский — 876 (дети — 84, медработники — 44) Болградский район — 1 111 (дети — 81, медработники — 66) В.Михайловский — 81 (дети — 11, медработники — 4); Захаровский — 25 (медработники — 1); Ивановский — 196 (дети — 16, медработники — 11); Измаильский — 416 (дети — 29, медработники -16) Килийский — 145 (дети — 16, медработники — 26); Кодымский — 80 (дети — 2, медработники — 3); Лиманский — 483 (дети — 39, медработники — 32); Любашевский — 70 (дети — 1, медработники — 5); Николаевский — 53 (дети — 4, медработники — 1); Овидиопольский — 772 (дети — 67, медработники — 28); Окнянский — 31 (дети — 2, медработники — 2); Подольский — 706 (дети — 51, медработники — 99); Ренийский — 42 (дети — 2, медработники — 2); Раздельнянский — 160 (дети — 13, медработники — 7); Савранский — 56 (дети — 2, медработники — 6); Саратский — 310 (дети — 39, медработники — 21); Тарутинский — 288 (дети — 24, медработники — 15); Татарбунарский — 253 (дети — 15, медработники — 36) Ширяевский — 42 (медработники — 2).



Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 10 октября лабораторно подтверждено за сутки 5 728 случаев заражения коронавирусом, умерли 108 инфицированных.