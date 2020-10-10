Труханов обсудил с болгарским консулом языковые проблемы

9 октября в одесской мэрии городской голова Геннадий Труханов встретился с новоназначенным Генеральным консулом Республики Болгария в Одессе г-ном Светославом Ивановым.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что, в частности, речь шла об открытии в Одессе школы с углублённым изучением болгарского языка.



Также были рассмотрены вопросы развития культурных и экономических связей между Одессой и болгарскими городами в условиях пандемии.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года вице-премьер-министр по реформе правосудия, Министр иностранных дел Республики Болгария Екатерина Захариева побывала в в Одесской области с рабочим визитом.

Фото: «Одесса»