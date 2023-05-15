Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском

В рамках официального визита в Итальянскую Республику и Ватикан Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском.

Во время встречи основное внимание Глава государства уделил прекращению российской военной агрессии и восстановлению мира, сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Чёткий и реалистичный алгоритм достижения справедливого мира изложен в украинской формуле мира», – заявил Владимир Зеленский, попросив Папу Франциска всесторонне содействовать её реализации, в частности, в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных, депортированных лиц и восстановления справедливости.

«Поскольку война идёт на территории Украины, мирный план может быть только украинским», – отметил Президент.

Владимир Зеленский призвал Его Святейшество к чёткому осуждению военной агрессии России против Украины и подчеркнул, что не может быть равенства между жертвой и агрессором.

Отдельной темой встречи стали преступления России, связанные с похищением и депортацией украинских детей в Российскую Федерацию. Глава Украинского государства призвал Ватикан присоединиться к усилиям Украины, направленным на возвращение незаконно и принудительно вывезенных в Россию, де-факто похищенных, украинских детей.

Владимир Зеленский пригласил Папу Франциска посетить нашу страну, чтобы поддержать молитвой всех украинцев, которые страдают от российского террора и борются против зла, пришедшего на украинскую землю.

Президент также передал Его Святейшеству картину «Потеря, 2022-58» авторства Алексея Ревики, уроженца ныне оккупированного Россией Мелитополя Запорожской области. Эта картина является частью серии «Красная линия», иллюстрирующей текущие события войны. Каждое произведение серии – это красная линия, которую пересекла Россия.

Как сообщала Одесса News, 13 мая Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Фото: ОПУ

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