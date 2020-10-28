Сегодня в Одессе отметят 76-летие освобождения Украины от нацистских оккупантов

28 октября Украина будет отмечать 76-летие освобождения от нацистских оккупантов.

С целью увековечения бессмертного подвига народа и защитников Украины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов распоряжением Одесского головы №882 от 07.10.2020 г. утверждён план мероприятий.

Сегодня, 28 октября, в 10:00 состоится торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Г.Шевченко.

Как отмечается на официальном сайте города, на период проведения ритуала — с 08:00 до 11:00 — на площади перед Аллеей Славы будут временно изменены места стоянок автобусов общего пользования, запрещено паркование автотранспорта и ограничено его движение.

Проведение всех мероприятий предусматривается с соблюдением противоэпидемических требований и карантинных ограничений.