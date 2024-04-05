Зеленский провёл заседание Ставки: главные вопросы — фронт, БпЛА, РЭБ и ПВО

4 апреля президент Украины провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом он сообщил в Telegram и в своём вечернем 4 апреля видеообращении, размещённом на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Ставка. Основные вопросы – фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона. Доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на основных направлениях. Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные разведок о дальнейших планах врага и наших действиях в ответ», – написал Зеленский.

«По производству и поставке дронов и РЭБ на этот год. Был подробный отчёт о контрактах, всё максимально конкретно – никаких пустых слов, только чёткие письменные договорённости с производителями, чёткое финансирование, чёткие сроки снабжения. Действительно, хорошо поработали все, кто ответственен за это направление. И относительно дронов – всех видов – и РЭБ мы будем крепче», — сказал Зеленский в видеообращении.

О выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений отчитывался министр обороны Рустем Умеров.

Аналогичную задачу Президент поставил по ракетной программе, «как и по дронам и РЭБ, – всё до деталей проработать, чтобы Силы обороны Украины могли рассчитывать на надёжную и растущую ракетную опору наших действий».

Зеленский проинформировал, что на Ставке был подробный отчёт Главкома ВСУ «по поводу всех тех точек на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в снабжении такие результаты действительно очень хорошие. Я благодарен всем солдатам и командирам, обеспечивающим результат на поле боя. Устойчивость каждого – это устойчивость всей нашей Украины».

«Отдельно был первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Иващенко относительно конкретных действий в должности, конкретной работы СВР. Утвердил запланированное», — рассказал Президент.

«Говорил сегодня с военными по поводу того, как дать больше защиты Харькову – именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов. Ужесточение ПВО для Харькова, всей Харьковщины, Сумщины, южных регионов – это абсолютно насущная потребность», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич докладывал о «борьбе с инструментами российского воздушного террора», результатах использования средств радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп и ПВО.

Зеленский сообщил, что были даны поручения «по дальнейшему совершенствованию наших тактик».

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки Верховного Главноукомандующего, состоявшемся 31 марта 2024 года и рассмотревшем вопросы уссиления противовоздушной обороны и увеличения вооружения и боеприпасов.

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