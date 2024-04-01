Зеленский провёл заседание Ставки: «Вызовы очень серьёзные»

Украине нужно больше вооружения и боеприпасов, главный приоритет – усиление противовоздушной обороны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, подводя итоги очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Одной из главных тем во время заседания, по словам Президента Украины, стали контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу.

«Вызовы очень серьёзные. Российские террористы снова били по украинской энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений «Укрэнерго» и «Нефтегаза» Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышов доложили о нанесённом ущербе и восстановительных работах. Обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на другие объекты», — написал Зеленский.

Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС.

«Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить её в Украине», — обратил внимание Зеленский.

Вопросом номер два назвал Президент контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу.

«На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнёрами. Рассчитываем на их скорую реакцию», – подчеркнул Зеленский.

Он также обратил внимание, что проведённое заседание было первым, за подготовку и созыв которого отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое Зеленский провёл 22 марта 2924 года, было посвящено ликвидации последствий массированной атаки РФ по украинской энергосистеме.

Фото: ОПУ

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