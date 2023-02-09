В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Кривовящук, светлая память

На российско-украинской войне погиб житель Балтского района Одесской области Василий Кривовящук.

Об этом в Facebook сообщила пресс-службе Балтской городской территориальной громады.

16 января в этой громаде объявили днём траура по погибшему 36-летнему военному Василию Кривовящуку.

У защитника остались жена и дочь.

«Не простим врагу ни одной слезинки матери или ребёнка, не будет прощения убийцам! Помним каждого, кто отдал свою жизнь за свой народ, свою землю, свою страну… Замирает сердце, когда жёлто-голубое знамя обнимает гроб… Когда старики встают на колени перед погибшим молодым парнем… Когда раздаются выстрелы почётного караула… 36 лет – жить и жить… Растить дочь, обнимать жену, беспокоиться о матери, улыбаться, работать… Василий Кривовящук вернулся домой «на щите», отдал жизнь за право миллионов украинцев жить свободно… И навечно остался молодым, встав в ряды Небесного войска…», — говорится в некрологе Балтской громады.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года на фронте оборвались жизни бойцов 126-ой отдельной бригады территориальной обороны города Одесса — старшего лейтенанта Виталия Осипчука и солдата Алексея Костенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Балтская городская тергромада/Facebook

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