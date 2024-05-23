Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине

В пакет военной помощи от Испании вошли танки Leopard, средства ПВО и другие системы вооружения.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров.

«В новый пакет помощи от Испании, в частности, вошли: ракеты для системы противовоздушной обороны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, антидроновые системы и другое вооружение», — отметил министр, поблагодарив своего коллегу — министра обороны Испании Маргариту Роблес.

Умеров отметил, что для большей эффективности противостояния России Украина нуждается в большем количестве ПВО и призвал испанское правительство и компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Испания передала Украине партию гусеничных бронетранспортёров М-113, два из которых переоборудованы в машины скорой помощи, а также пожарные и другие машины, необходимые войскам, два лёгких судна, электрогенерирующее оборудование и установку по очистке воды.

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