На корабли ВМС ВСУ нанесут знаки боевых достижений

Командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа своим приказом утвердил изменения в Руководство по морской культуре на кораблях ВМС ВСУ, которыми, в частности, предусмотрено нанесение знаков боевых достижений, отражающих успехи личного состава корабля во время ведения боевых действий на море.

Об этом пресс-служба ВМС сообщает в Facebook.

«Пока идёт война, большинство боевых эпизодов с участием наших военных моряков остаются в тени информационной тишины. Однако во время будущих морских парадов, организованных в честь нашей победы над Россией в Одессе, Севастополе и других приморских городах, каждый желающий сможет «прочесть» боевую биографию экипажей, записанную в виде специальных знаков на верхних ярусах надстройки на украинских военных кораблях, катерах и судах», — отметили в Военно-Морских силах.

Отмечается, что соответствующие знаки разделены на две отдельные категории: за успешные боевые действия (операции) и за уничтожение вражеской техники. Что касается первых, их экипажи наносят на крыльях ходового мостика, исключение – наличие Почётного знака отличия «За мужество и отвагу». Если есть отличие, знаки боевых достижений наносятся ниже его стилизованного изображения.

Как сообщала Одесса News, турецкая кораблестроительная компания STM продолжает строить первый корвет для Военно-Морских Сил Украины по проекту Ada на мощностях верфи RMK Marine в Стамбуле.

Инфографика: АРМIЯ INFORM

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