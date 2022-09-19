Турецкие корабелы продолжают строительство корвета для ВСУ

Турецкая кораблестроительная компания STM продолжает строить первый корвет для Военно-Морских Сил Украины по проекту Ada, на мощностях верфи RMK Marine в Стамбуле.

Об этом сообщает издание UMS.

На данный момент турецкие корабли уже сформировали корпус корабля, который будет называться «Гетман Иван Мазепа», но спускать корвет на воду ещё рано.

Отмечается, что закладка киля корабля на мощностях STM состоялась в сентябре 2021 года.

В своём интервью в июле 2022 года Командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что турецкие корабли продолжают строительство корвета по проекту Ada для нашего флота. Однако Неижпапа не стал раскрывать ориентировочный срок завершения работ по этому кораблю и возможный срок введения его в строй ВМС Украины.

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