Сырский заявил об уничтожении ещё двух вражеских истребителей

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил 19 февраля о ликвидации двух военных самолетов армии страны-агрессора России.

«Сегодня утром Воздушные Силы ВСУ уничтожили два российских самолёта, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С», – проинформировал Сырский.

Одесса News информировала, что Силы обороны Украины сбивают самолёты оккупантов третий день подряд: 17 февраля на восточном направлении фронта подразделения ВС ВСУ уничтожили 2 Су-34 и один истребитель Су-35, утром 18 февраля был сбит ещё один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Таким образом, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили 338 военных самолётов оккупантов.

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