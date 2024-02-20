В Одессе почтили память героев Небесной Сотни

20 февраля ежегодно отмечается День Героев Небесной Сотни.

В этом году в условиях войны с РФ Одесса уже в десятый раз чтит память Героев Небесной Сотни, которые боролись за идеалы демократии, свободу и европейское будущее Украины, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В память о гражданах, погибших во время Революции Достоинства, в Одессе возложили цветы к памятному знаку Героев Небесной Сотни в одноименном сквере на просп. Шевченко.

В память о погибших на домах города приспущен Государственный Флаг Украины.

Для справки. Указ Президента Украины от 11.02.2015 принят с целью увековечения человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменён ход истории Украины, достойного чествования подвига Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь во время Революции Достоинства в ноябре 2013 — феврале 2014 годов, защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины.

Фото: «Одесса»

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