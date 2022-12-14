В Одессе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14 декабря, в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Одессе прошло возложение цветов к памятнику «Одесситам-чернобыльцам».

В церемонии возложения приняли участие начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, председатель областного совета Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов, представители областных и городских властей, ликвидаторы, члены их семей, делегация Главного Управления ГСЧС в Одесской области, жители города.

«Чернобыльская катастрофа – это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Чернобыль задел своим чёрным зловещим крылом не только Украину, поэтому нужно напоминать всему миру о том, какие масштабы могла бы иметь эта трагедия, если бы не тысячи добровольцев, которые ценой собственной жизни и здоровья бросились на ликвидацию этой ужасной аварии. И особенно сейчас, когда идёт война с российскими оккупантами, мы обязаны помнить о тех героях, которые укрощали вышедший из-под контроля «мирный атом». Мы сейчас слышим, что российские агрессоры угрожают всем техногенным катастрофам или даже ядерным ударом. Украинцы, как никто, помнят, какие тяжёлые последствия подобных «заигрываний» с атомом. Да будет мирным атом. Мы пережили эту аварию, но её повторение мировое сообщество должно не допустить. Глубокая благодарность мужественным участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Чтим тех, кто был эвакуирован и отселён с загрязнённых территорий, потерял здоровье и нуждается в особом внимании от государства и общества», — отметил Максим Марченко.

Чтить подвиг ликвидаторов, уверены выступавшие, это святая обязанность каждого из нас.

Фото: ООВА, «Одесса», Одесса News

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