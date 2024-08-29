В Одессе отметили День памяти защитников Украины

Сегодня Украина чествует память всех своих защитников и защитниц. Всех, кто сражался ради нашего государства, ради украинской независимости и отдал самое дорогое – свою жизнь.

В августе 14-го года, именно в эти дни, российский оккупант совершил одно из самых подлых преступлений этой войны – убил сотни наших воинов под Иловайском. Это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не будет забывать и не оставит безнаказанным.

Сегодня председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер возложил цветы к Казацкому кресту, установленному на Западном кладбище Одессы, на участке для захоронения военных.

«Мы всегда будем помнить каждого и каждую, чью жизнь забрала эта война. И мы не простим России ни одной уничтоженной украинской жизни. Вечная память всем нашим героям! И благодарю всех, кто не забывает, кто чествует и помогает родным наших павших воинов. Ежегодно 29 августа в День памяти защитников Украины мы чтим всех, кто погиб за свободу и независимость нашей страны. Должны быть достойны их подвига и продолжать борьбу до Победы. Вечная память героям! Самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава ООГА в Telegram.

Фото: ООГА/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy