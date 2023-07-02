В бою за Украину погиб житель Одесской области Геннадий Горшков, светлая память

Под Бахмутом 12 мая отдал свою жизнь в борьбе с оккупантами житель Измаила Одесской области штаб-сержант Геннадий Горшков.

Об этом сообщает Izmacity.

Геннадий Горшков был инспектором пограничной службы первой категории, старшим инспектором отделения воздушной разведки и противодействия беспилотным летательным аппаратам отдела пограничной службы первого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Погибшего героя призвали по мобилизации в марте 2022 года.

Двое детей — 22-летняя дочь Анна и 20-летний сын Андрей — остались круглыми сиротами. Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко у себя на Facebook, после смерти супруги украинский защитник оставался надёжным главой семейства, любящим отцом.

«Он был для своей семьи и для окружающих ярким примером самопожертвования и преданности стране. Более всего он любил и ценил жизнь. После потери жены Геннадий сам воспитывал двоих детей, был заботливым и любящим отцом, сделал всё, чтобы дети получили достойное образование», – рассказал глава горсовета в некрологе.

Погибшего похоронили вместе с другими героями войны на Аллее Славы в Измаиле со всеми воинскими почестями, после чего, следуя военному ритуалу, замначальника Измаильского погранотряда передал флаг Украины сыну Геннадия Горшкова — Андрею.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий родом из села Подольцы Одесской области Максим Чернега.

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Фото: Измаил City, Одесса Online

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