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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Чернега, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Чернега, светлая ему память

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На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий родом из села Подольцы Одесской области Максим Чернега. 

Об этом сообщил в Facebook Ширяевский поселковый совет.

Как сообщала Одесса News, 13 мая 2023 года жители Нерубайской сельской территориальной громады Одесской области попрощались со своим земляком — Дмитрием Солоненко, погибшем на фронте во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ширяевский поссовет/Facebook

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