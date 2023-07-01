В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Чернега, светлая ему память

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий родом из села Подольцы Одесской области Максим Чернега.

Об этом сообщил в Facebook Ширяевский поселковый совет.

Как сообщала Одесса News, 13 мая 2023 года жители Нерубайской сельской территориальной громады Одесской области попрощались со своим земляком — Дмитрием Солоненко, погибшем на фронте во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ширяевский поссовет/Facebook

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