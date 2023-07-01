Южный лесной офис получил новые тракторы впервые за последние 12 лет

Гослесхозы Николаевской и Одесской областей получат первые шесть тракторов, приобретённых ГП «Леса Украины» через систему централизованных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Леса Украины» в Facebook.

«Первая партия тракторов от централизованной закупки ГП «Леса Украины» прибыла в Южный лесной офис. Эти шесть единиц новой техники разъедутся по филиалам Николаевской и Одесской областей», – говорится в сообщении.

Всего предприятие закупило 11 тракторов через государственную систему Prozorro, а значит, новые тракторы, доставленные лесоводам, прошли через честную конкуренцию.

По данным госпредприятия, для некоторых лесных хозяйств это станет первым пополнением автопарка за последние 12 лет. Большинство тракторов эксплуатируются уже 20-40 лет.

Новая техника позволит достичь целей, которые поставили себе лесоводы юга в рамках инициативы Президента «Зелёная страна» – высадить лес во время осенней лесокультурной кампании на площади 5900 га на территориях Николаевской и Одесской областей.

Отмечается, что обновление парка в гослесхозах стало возможным благодаря реформе лесной отрасли. Ведь образование единого предприятия дало возможность привлекать инвестиции в нересурсные регионы.

Как сообщала Одесса News, в Украине с 1 июня 2023 года запущен электронный лесорубный билет и сертификат о происхождении древесины.

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