Юг Украины: за прошедшие сутки авиация РФ обстреливала позиции ВСУ, наши ответили

За прошедшие сутки россияне нанесли 8 ударов вертолётами и 4 удара штурмовой авиацией по позициям ВСУ и освобождённым населённым пунктам юга Украины.

Об этом сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

«Ограниченный в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации силы вдоль линии столкновения», – сообщают военные.

В направлении позиций ВСУ и освобождённых населённых пунктов россияне нанесли 8 ударов вертолётами, 4 удара штурмовой авиацией. «Наших потерь нет», — утверждает полковник ВСУ.

Нашей авиацией за сутки на южном фронте нанесены 2 удара — по опорному пункту врага недалеко от Андреевки и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.

«Обеспечены потери врага в количестве 19 рашистов, 4 единиц бронированной и автомобильной техники и ещё 2 складов боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины», — отрапортовал Назаров.

В целом, по словам представителя оперативного командования «Юг», обстановка в южной операционной зоне стабильно напряжённая, но под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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