В Одессе полицейские задержали двух женщин, ограбивших 17-летнюю горожанку.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в магазине на улице Святослава Рихтера злоумышленницы попросили у девушки смартфон якобы вызвать такси и неожиданно выбежали с ним на улицу.

«Когда же потерпевшая бросилась вдогонку, незнакомки отняли у неё ещё украшения и скрылись.

Оперативники отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 задержали правонарушительниц, а похищенное имущество, которое они успели продать, изъяли и вернули владелице.

«Фигуранткам объявили подозрение по ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины и поместили их под стражу. Грабёж, совершённый в условиях военного положения, карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет», — сообщила следователь территориального подразделения полиции Елена Бурлака.

Как сообщала Одесса News, Одесская полиция установила преступника, который трижды возвращался для ограбления одного и того же предпринимателя.

Фото: Нацполиция в Одесской области

Фото: Одесское районное управление полиции №2