Правоохранители завершили эксгумацию тел погибших в Изюме Харьковской области

Правоохранители завершили эксгумацию тел погибших с места массового захоронения в Изюме Харьковской области.

Из могил достали 447 тел, — сообщила 23 сентября пресс-служба Нацполиции Украины.

Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.

«Много тел со следами пыток. Перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит значительная задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Родственники должны их похоронить по-человечески», – говорится в сообщении.

Для справки. После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди эксгумированных гражданских, есть тела людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих со следами пыток.

«Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные рёбра, и проломленные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, в том числе с отрезанными гениталиями», – сообщил 19 сентября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Как сообщала Одесса News, 14 сентября Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в городе Изюме, который украинские военные освободили от российских оккупантов.

Фото: Нацполиция, Генштаб ВСУ/ Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod