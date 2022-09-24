24 сентября из портов Большой Одессы вышли 6 судов с зерном, два — в ожидании

Из украинских портов 24 сентября вышли по «зерновому коридору» шесть судов, ещё два ждут своей очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

«Сегодня из портов Одессы и Черноморска отправятся 8 судов, на борту которых 131,3 тыс. тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы. По состоянию на 10:00 6 судов уже вышли из портов, объединившись в караван, а ещё два ждут своей очереди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала работы зернового коридора 211 судов вывезли 4,7 млн тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция, Россия и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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