22 сентября из портов Большой Одессы вышли 7 судов с агропродукцией

Семь судов сегодня, 22 сентября, вывезли из портов Большой Одессы 107,5 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Одно из 7 судов — BC VANESSA — четвёртое по счёту зафрахтованное ООН судно, которое отправилось с украинской пшеницей для Афганистана.

Подчёркивается, что балкер BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, покинул Одесский порт с 30 тыс. тонн пшеницы на борту. Балкер прибудет в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена ​​жителям Афганистана.

В настоящее время население этой страны страдает от продовольственного кризиса.

Отмечается, что со старта реализации «зерновой инициативы» из украинских портов отправились 192 судна в страны Азии, Европы и Африки. Всего экспортировано 4,38 млн. тонн агропродукции.

Как сообщала Одесса News, 8 судов вышли из портов Большой Одессы 21 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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