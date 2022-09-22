Комфорт и безопасное использование водонагревателей: защитные функции

Выбирая бойлер для дома или офиса, покупатель в первую очередь учитывает модель устройства, а также объём и материал бака. Однако, кроме основной опции нагрева воды, современные изделия обладают различными дополнительными возможностями.

Рассмотрим основные защитные функции бойлеров, позволяющие эксплуатировать технику максимально комфортно и эффективно.

Предохранительный клапан

С его помощью водонагреватель защищается от сильного давления, образующегося вследствие расширения в баке жидкости. Такой клапан устанавливается на бойлер Атлантик, а также техники от других производителей. Эта деталь при повышенном давлении сохраняет целостность системы.

Термоограничитель – защита от перегрева

Он сделан в виде датчика, который вмонтирован в конструкцию бойлера. Термоограничитель не позволяет устройству сильно перегреваться. Это увеличивает уровень безопасности использования системы, а также срок эксплуатации бойлера.

Защита от замерзания

Система самостоятельно делает прогрев воды при её охлаждении. Опция незаменима при постоянном нахождении бойлера в помещении, где температура может снижаться ниже 0°С. Без этой функции водонагреватель из-за постоянного переохлаждения быстро поломается.

Защита от перепадов напряжения

Нестабильность в электросети может вывести из строя многие бытовые приборы. Такая функция особо важна для электронных водонагревателей. Это связано с их высокой чувствительностью к сильным изменениям напряжения.

Блокировка от детей

Маленькие проказники зачастую очень любопытны. Для взрослых водонагреватель – это привычная бытовая техника, но у детей она вызывает повышенный интерес. Чтобы защитить бойлер от действий ребёнка, для прибора предусмотрена блокировка панели управления. Такая функция сделает невозможным самостоятельное включение детьми нагревательной конструкции.

Защита от тока

Эта опция обеспечивает максимальную безопасность использования бойлера. Она исключает возможность поражения человека током при взаимодействии с устройством. При обнаружении проблемы с проводкой система автоматически отключается.

Защита от запуска без воды

Использование бойлера должно быть безопасным для людей. Современные устройства оснащены датчиками, которые предотвращают возможность включения изделия без воды. Такая функция позволяет:

предотвратить накаливание бойлера;

обезопасить нагревательный элемент от перегорания;

исключить возможность короткого замыкания;

сделать устройство пожаробезопасным.

Бойлер – полезная техника, обеспечивающая бесперебойную подачу горячей воды. При покупке устройства стоит учитывать его дополнительные функции, обеспечивающие защиту прибора и людей, которые им пользуются.

Выбрав водонагреватель с подходящими опциями, можно безопасно и комфортно эксплуатировать технику и продлить срок её службы.