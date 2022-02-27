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Одесская мэрия сообщила дополнительные адреса бомбоубежищ

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Одесская мэрия сообщает о дополнительных защитных сооружениях в городе.

Ближайшее укрытие — это подвал вашего или соседнего дома; защитные сооружения коммунальной собственности, открытые после получения сигнала; паркинг; подвалы ближайшей школы или садика; если таких укрытий поблизости нет, используйте неровности рельефа, — говорися на официальном сайте города.

Обращается внимание, что защитные сооружения больниц принимают только больных, раненых и работающий медицинский персонал.

Список дополнительных помещений, пригодных для бомбоубежищ: 

№п/п Адрес

1.

Комитетская, 5

Школа —  открыто

2.

Балковская, 130

открыто

3.

пл. Алексеевская,17

открыто

4.

Колонтаевская, 52

Межшкольный комбинат —  открыто

5.

Канатная вул., 122

Паркинг —   открыто

6.

пл. Куликово поле, 1

открыто

7.

Привокзальная пл., 2

ЖД —  открыто

8.

Гвоздичный переулок, 6

открыто

9.

Лермонтовский переулок, 6

открыто

10.

Хаджибеевская дорога,13

 открыто

11.

Николаевская дорога, 209/211

12.

Хаджибеевская дорога, 32

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