Одесская мэрия сообщила дополнительные адреса бомбоубежищ

Одесская мэрия сообщает о дополнительных защитных сооружениях в городе.
Ближайшее укрытие — это подвал вашего или соседнего дома; защитные сооружения коммунальной собственности, открытые после получения сигнала; паркинг; подвалы ближайшей школы или садика; если таких укрытий поблизости нет, используйте неровности рельефа, — говорися на официальном сайте города.
Обращается внимание, что защитные сооружения больниц принимают только больных, раненых и работающий медицинский персонал.
Список дополнительных помещений, пригодных для бомбоубежищ:
|№п/п
|Адрес
|
1.
|
Комитетская, 5
|
Школа — открыто
|
2.
|
Балковская, 130
|
открыто
|
3.
|
пл. Алексеевская,17
|
открыто
|
4.
|
Колонтаевская, 52
|
Межшкольный комбинат — открыто
|
5.
|
Канатная вул., 122
|
Паркинг — открыто
|
6.
|
пл. Куликово поле, 1
|
открыто
|
7.
|
Привокзальная пл., 2
|
ЖД — открыто
|
8.
|
Гвоздичный переулок, 6
|
открыто
|
9.
|
Лермонтовский переулок, 6
|
открыто
|
10.
|
Хаджибеевская дорога,13
|
открыто
|
11.
|
Николаевская дорога, 209/211
|
|
12.
|
Хаджибеевская дорога, 32
|
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.