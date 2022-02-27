Одесская мэрия сообщила дополнительные адреса бомбоубежищ

Одесская мэрия сообщает о дополнительных защитных сооружениях в городе.

Ближайшее укрытие — это подвал вашего или соседнего дома; защитные сооружения коммунальной собственности, открытые после получения сигнала; паркинг; подвалы ближайшей школы или садика; если таких укрытий поблизости нет, используйте неровности рельефа, — говорися на официальном сайте города.

Обращается внимание, что защитные сооружения больниц принимают только больных, раненых и работающий медицинский персонал.

Список дополнительных помещений, пригодных для бомбоубежищ:

№п/п Адрес 1. Комитетская, 5 Школа — открыто 2. Балковская, 130 открыто 3. пл. Алексеевская,17 открыто 4. Колонтаевская, 52 Межшкольный комбинат — открыто 5. Канатная вул., 122 Паркинг — открыто 6. пл. Куликово поле, 1 открыто 7. Привокзальная пл., 2 ЖД — открыто 8. Гвоздичный переулок, 6 открыто 9. Лермонтовский переулок, 6 открыто 10. Хаджибеевская дорога,13 открыто 11. Николаевская дорога, 209/211 12. Хаджибеевская дорога, 32

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