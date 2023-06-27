В Одессе появились новые пешеходные переходы

Коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (СМЭП) продолжает системные работы по обновлению разметки на пешеходных переходах в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что силами КУ «СМЭП» обустроен ряд новых пешеходных переходов на следующих локациях: ул. Вице-Адмирала Жукова/ул. Бунина, Красный переулок на пересечении с ул. Греческой и ул. Бунина.

Кроме того, специалистами учреждения продолжены системные работы по обновлению пешеходных переходов на локациях: ул. Старопортофранковская; ул. Пишоновская.

Каке сообщала Одесса News, до 1 сентября продлено ограничение движения транспорта по переулку Ляпунова в Одессе.

Фото: «Одесса»

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