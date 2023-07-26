Штормовая погода в море продолжает беспокоить минными «сюрпризами»

Штормовая погода в море привела к повышению минной опасности.

По сообщению Оперативного командования «Юг», утром 26 июля недалеко от одного из пляжей Одесской области произошёл самопроизвольный подрыв в воде двух мин, тип которых не удалось установить. В частности, в селе Вапнярка Одесского района штормовые волны прибили мину к берегу. Спустя время она сдетонировала, повредив дом на побережье. Человеческих жертв нет.

Накануне также в воде сдетонировали две мины.

Отмечается, что минная опасность побережья и прибрежных вод чрезвычайно высока, усугублена последствиями техногенного наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, когда в море принесло много взрывоопасных предметов. К тому же провокационное поведение врага в акватории Чёрного моря может привести к дополнительному увеличению мин.

Фото: ОК «Юг»

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