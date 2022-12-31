Дела фронтовые: Что происходит на южном направлении

Начались триста одиннадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину, которому героически противостоят Вооружённые Силы Украины, в том числе и на южном направлении.

Как сообщает в Facebook Генштаб ВСУ в оперативной информации о военных действиях в Украине состоянием на 6 утра 31 декабря, «в Херсонском направлении противник продолжает миномётные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки, Приднепровского, Антоновки и Херсона», — говорится в сообщении.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение, нанесённое захватчикам 29 декабря в районе населённого пункта Фёдоровка Каховского района Херсонской области, во время которого ликвидировано около 200 оккупантов (информация о раненых уточняется).

Кроме того, вблизи Пологов и Большой Белозёрки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

В Запорожском направлении вражеский огонь зафиксирован в районах населённых пунктов Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Степногорск в Запорожской области, а также Никополь и Пригородное в Днепропетровской.

По имеющейся у Генштаба ВСУ информации, в военных комиссариатах на временно оккупированной территории АР Крым сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.

Как сообщала Одесса News, силами штурмовых групп при поддержке артиллерии и тяжёлой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко был совершён огневой налёт на оккупированный посёлок Новосёловское Луганской области, в результате которого враг был выбит из населённого пункта, понёс потери в технике и личном составе, часть оккупантов взята в плен.

На главном фото бойцы морской пехоты.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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