MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. ВСУ штурмом освободили от оккупантов посёлок Новосёловское Луганской области

ВСУ штурмом освободили от оккупантов посёлок Новосёловское Луганской области

1.jpg

Силами штурмовых групп при поддержке артиллерии и тяжёлой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко был совершён огневой налёт на оккупированный посёлок Новосёловское Луганской области.

В ходе штурма враг был выбит из населённого пункта, противник понёс потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен», — сообщает сегодня в Telegram спецподразделение ГУР МОУ KRAKEN.

«Посёлок контролируется Украинской армией», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, ВСУ мужественно отражают вражеские атаки по всем фронтовым направлениям.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 152

Смотрите также...

scroll to top