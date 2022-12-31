ВСУ штурмом освободили от оккупантов посёлок Новосёловское Луганской области

Силами штурмовых групп при поддержке артиллерии и тяжёлой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко был совершён огневой налёт на оккупированный посёлок Новосёловское Луганской области.

В ходе штурма враг был выбит из населённого пункта, противник понёс потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен», — сообщает сегодня в Telegram спецподразделение ГУР МОУ KRAKEN.

«Посёлок контролируется Украинской армией», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, ВСУ мужественно отражают вражеские атаки по всем фронтовым направлениям.

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