ВСУ сбили ночью все ракеты, которыми оккупанты атаковали Украину

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Украину авиационными управляемыми ракетами.

Об этом 21 июня в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолётов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69», – написал командующий.

По данным Олещука, все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 20 июня, враг применил против Украины девять ракет разных типов и 27 ударных БПЛА. Сбиты пять ракет и все БПЛА типа Shahed-131/136.

Инфографика: ВС ВСУ

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