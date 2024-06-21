Одессит переоделся в пожилую женщину, чтобы попасть в Словакию

Житель Одессы замаскировался «под бабушку», чтобы попасть в Словакию.

Об этом 20 июня сообщается в Facebook Западного регионального управления ГПСУ.

Мужчина без документов сел на поезд «Киев – Ужгород», чтобы добраться до приграничья.

«Маскарад в духе «бабушка-style». Цветочный платок, очки, соответствующий наряд, даже клетчатая сумка – изобретательный одессит принял максимальные меры маскировки «под бабушку», чтобы добраться до приграничья. Впрочем, его задумка потерпела неудачу, псевдобабушку разоблачили ещё во время следования к месту назначения поездом», – сказано в сообщении.

Как рассказали в ГПСУ, по требованию пограничников предоставить документы «бабушка» ответила, что не имеет при себе никаких.

«Когда же «ряженого» разоблачили, он признался, что замаскировался под пожилую женщину, чтобы незамеченным добраться сначала до Ужгорода, а затем – до украинско-словацкой границы», – говорится в сообщении.

Пограничники установили, что это уже вторая попытка одессита незаконно выехать за границу.

«В предыдущий раз, в начале июня, он был задержан за попытку незаконного пересечения границы на участке ответственности отдела пограничной службы «Ужгород». Мужчина тогда составил себе маршрут к госрубежу по онлайн-картам, однако не успел им воспользоваться. В ходе проведения проверочных мероприятий его задержал пограничный наряд», – рассказали в ГПСУ.

В службе добавили, что на этот раз одессит действовал по тому же плану, несколько «усовершенствованному», однако снова попался.

В отношении задержанного составили протокол, решение о наказании примет суд, резюмировали в Западном региональном управления Госпогранслужбы Украины.

Одесса News информировала, что пограничники Белгород-Днестровского отряда на автодороге «Одесса-Рени» в июне 2024 года остановили водителя, пытавшегося доставить на украинско-молдовскую границу трёх мужчин призывного возраста.

Фото и видео: Госпогранслужба

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