Госпогранслужба пытается защитить честь мундира одесского морского офицера

В ситуации с судном Delfi командир корабля Морской охраны выполнил все возложенные на него задачи – и по вопросам обеспечения охраны государственной границы, и целесообразности участия в спасательной операции, и сохранения жизни и здоровья людей.

Об этом сообщает Госпогранслужба, отвечая на направление в суд Приморской окружной прокуратурой г.Одессы обвинительного акта в отношении командира корабля Одесского отряда Морской охраны, в котором ему инкриминируют небрежное отношение к воинской службе, что причинило существенный ущерб в результате ситуации, сложившейся в 2019 году вокруг печально известного танкера Delfi.

По версии следствия, в ноябре 2019 года командир корабля Морской охраны, находясь на службе по охране государственной границы в акватории Чёрного моря, недалеко от Одесского морского порта, знал об имеющихся на танкере нарушениях и не принял меры по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

На самом же деле, информирует Госпогранслужба, «оснований для задержания и конвоирования судна в порт не было, ведь режим государственной границы Украины не нарушался и нарушений пограничного законодательства со стороны судна и экипажа также не было».

«В то же время, экипаж корабля Морской охраны после проведения осмотра танкера «Delfi» зафиксировал ряд нарушений в судовых документах, отметил неудовлетворительное состояние самого судна, угрозу навигационной и экологической безопасности, в частности, в прогнозируемых погодных условиях», — говорится в сообщении.

Об этом немедленно были проинформированы органы, в компетенцию которых относится возможность устранения выявленных нарушений: Государственная экологическая инспекция, Государственная фискальная служба, Администрация морских портов, Государственная служба морского и речного транспорта, СБУ и Нацполиция.

В пограничном ведомстве также уточняют, что судно «Delfi» под флагом Молдовы находилось с закрытой границей в территориальном море Украины, пользуясь свободой судоходства, в соответствии с нормами международного права – следовательно, государственную границу Украины не нарушало.

Учитывая аварийное состояние судна, сложные погодные условия очевидна была необходимость проведения спасательной операции, что не входит в компетенцию Морской охраны Госпогранслужбы.

«В рамках развития ситуации в порту Южный состоялось межведомственное совещание всех структур, в компетенцию которых относилось решение вопросов с аварийным судном. Решение совещания зафиксировано протоколом, но конкретных действий по буксировке судна и постановке его в порт никаким компетентным ведомством не предусмотрено. Когда по открытым каналам связи капитан судна Delfi подал сигнал бедствия, корабль Морской охраны оставался рядом, в готовности спасти экипаж до прибытия буксиров и катера Морской поисково-спасательной службы. В то же время корабль Морской охраны по техническим характеристикам не предназначен для буксировки судна с таким дедвейтом. Но спасти людей было готово», — сообщают пограничники.

Таким образом, командир корабля Морской охраны как ответственный и профессиональный офицер в рамках своей компетенции выполнил все возложенные на него задачи и по вопросам обеспечения охраны государственной границы, и целесообразного участия в спасательной операции, и сохранения жизни и здоровья своего экипажа.

Выражена надежда, что суд подробно рассмотрит и вынесет справедливое решение, а Госпогранслужба Украины поддерживает офицера в отстаивании честного имени и беспрекословной компетентности и не видит в действиях командира корабля Морской охраны состава уголовного правонарушения.

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