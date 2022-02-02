Командир корабля морской охраны предстанет перед судом по делу о танкере «Delfi»

Прокуроры Приморской окружной прокуратуры Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира корабля морской охраны Одесского отряда морской охраны, подозреваемого в небрежном отношении военного должностного лица к службе, причинившему существенный ущерб в условиях особого периода, кроме военного положения.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что в ноябре 2019 года командир корабля морской охраны, который нёс боевое дежурство в акватории Чёрного моря вблизи Одесского морского порта, знал об имеющихся нарушениях у танкера «Delfi» и не принял меры по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

Во время осмотра судна пограничниками установлено, что танкер пересёк государственную границу Украины без необходимых документов и с меньшим количеством экипажа – командой из 3-х вместо 5-ти человек. Также была зафиксирована нетрудоспособность главных двигателей судна, потеря одного из якорей, нестабильно работающие системы связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа.

В результате грузовой танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа «Дельфин», где произошла утечка нефтепродуктов, создавших угрозу жизни и здоровью граждан во время пребывания на водной поверхности, что привело к закрытию пляжа.

Как сообщала Одесса News, бывшему командиру корабля морской охраны сообщили в октябре 2021 года о подозрении относительно халатного отношения к военной службе в связи с событиями, связанными с разливом нефтепродуктов из танкера «Delfi» в ноябре 2019 года у побережья Одессы.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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