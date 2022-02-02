Загрязнение акваторий одесских портов будут выявлять с помощью спутников

Администрация морских портов впервые будет обеспечивать мониторинг состояния акваторий морских портов и выявлять возможные загрязнения с помощью спутников.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

«Мы с Национальным центром управления и испытаний космических средств заключили договор на услуги по спутниковому мониторингу акваторий морских портов и предоставлению данных спутниковой съёмки с высокоточных спутников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что заключение соглашения является ещё одним шагом в развитии системы экологического менеджмента АМПУ.

«Отныне АМПУ будет получать расширенную информацию со спутников о загрязнении акваторий морских портов на любом расстоянии, даже в самых отдалённых их частях», — пояснили в компании.

Речь идёт, в частности, о фотофиксации вероятного загрязнения участка акватории, тематических карт, информационно-аналитических справок с описанием ситуации, указанием площади загрязнения, даты, времени, координат хода судна и других данных для идентификации загрязнителя.

Как сообщала Одесса News, Национальный центр управления и испытаний космических средств (НЦУИКС) Государственного космического агентства Украины в декабре 2020 года не подтвердил факт загрязнения нефтепродуктами акватории морского порта Черноморск вокруг стоянки буксира «Аметист».

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