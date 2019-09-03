В США устроили подводную фотовыставку

В США фотограф организовал выставку под водой, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения океана.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Designboom.

«Венский фотограф Андреас Франке устроил выставку под водой «Пластиковый океан», чтобы повысить уровень осведомлённости с загрязнением океана отходами из пластика», — говорится в сообщении.

Подводная выставка, которая была доступна каждому смельчаку, который мог бы спуститься на глубину от 40 до 50 метров, состояла из 24 портретов людей, утопающих в море из пластика.

«Пластиковый океан» экспонировали под водой у побережья Флориды.

Отмечается, что дайверы со всего мира были приглашены посетить выставку.

Сейчас портреты готовят к наземной экспозиции.