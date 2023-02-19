«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 27-й)

Сьогодні, 19 лютого, Міжнародний день захисту морських ссавців — саме тих ссавців, зокрема, чорноморських китоподібних, які отримали на території Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, жорстокий вплив від російських загарбників із початку повномасштабного вторгнення.

Міжнародний день захисту морських ссавців вважається днем захисту не лише китів, але й усіх морських ссавців та інших живих істот морів та океанів. Він нагадує всьому людству про цінність біорізноманіття, що є вкрай важливим для життєдіяльності нашої планети.

Цей день відзначається з 1986 року, коли після 200-річного винищення китоподібних Міжнародна китова комісія ввела заборону на китовий промисел і торгівлю китовим м’ясом.

В Україні це свято одеський еколог, доктор біологічних наук, професор Іван Русєв називає днем захисту дельфінів і маленького кита — азовки, адже вони є єдиними представниками морських ссавців, які мешкають у наших солених водах.

«У Чорному морі зустрiчаються три види морських китоподібних ссавців: чорноморська афаліна, дельфiн-бiлобочка та морська свиня. Всi 3 китоподібні види занесенi до Червоної книги України та включені до Конвенції “Про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення”, — інформує знавець.

На жаль, під час війни, кількість знайдених мертвих дельфінів на берегах Чорного моря і всього загиблого від сонарів, бомбардування, потрапляння на міни, у тому числі й фосфорні, суттєво збільшилась, — повідомляє Іван Русєв.

По експертних оцінках Національного природного парку «Тузлівські лимани», під час активної фази війни у північно-західній частині Чорного моря (березень-серпень 2022 року) загинуло як мінімум 50 тисяч тварин.

Міжнародний день захисту морських ссавців покликаний нагадати всьому людству про необхідність їх збереження і про це потрібно пам’ятати не лише сьогодні. «Але з рашистами немає і не може бути розмови. Вони повинні залишити наші українськи території, заплатити за все, що було ними знищено, і відшкодувати все, що потрібно, аби відновити в зруйнованому війною природному середовищі», — впевнений Русєв.

За спостереженнями одеського еколога, знову скоро почнеться міграція дельфінів до північно-західного Причорномор’я, а ризики від впливу військової ворожої активності залишаються, і вже в березні можуть появитися нові загиблі тварини.

«Сьогодні чорноморські дельфіни та азовка, як ніколи потребують захисту від жадібності людини та жахливих наслідків війни. Це вимагає термінових дій і для цього потрібно указом Президента України створити великий морський резерват на площі 3000 кв.км у північно-західній частині Чорного моря», — вже не вперше відстоює цю ідею професор Русєв.

Одесса News від серпня 2022 року розпочала щонедільні репортажі про будні Національного природного парку «Тузлівські лимани» — природоохоронну терріторію в Бiлгород-Дністровському районі Одеської області.

Фото: Іван Русєв/Facebook, Одесса News/Руслан Балабанов

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