Из космоса рассмотрели, что вокруг буксира «Аметист» в Черноморске вода чистая

Национальный центр управления и испытаний космических средств (НЦУИКС) Государственного космического агентства Украины не подтвердил факт загрязнения нефтепродуктами акватории морского порта Черноморск вокруг стоянки буксира «Аметист».

Об этом сообщило издание «Порты Украины».

НЦУИКС проанализировал спутниковые и радиолокационные снимки акватории порта вокруг буксира «Аметист» и не обнаружил признаков загрязнения нефтепродуктами.

Отмечается, что мониторинг и анализ проводился с использованием данных дистанционного зондирования Земли при помощи космического аппарата Terra, информационного сервиса Planetfscope, космических аппаратов Sentinel-1A и Sentinel-1B.

В Администрации морских портов Украины (АМПУ) заявили о готовности к конструктивному диалогу с Государственной экологической инспекцией.

Как сообщала Одесса News, в ноябре в СМИ появилась информация о загрязнении нефтепродуктами акватории морпорта Черноморск в районе стоянки буксира «Аметист». Черноморский филиал АМПУ и КП «Морская поисково-спасательная служба» (владелец буксира) официально опровергли эту информацию. Однако Госэкоинспекция провела отбор проб возле буксира и зафиксировала превышение нормы содержания нефтепродуктов в 3,8 раза. По информации экологов, площадь пятна достигла 490 м², а в порту пытались спрятать его с помощью сорбента.

В АМПУ заявили, что ГЭИ осуществила отбор проб с нарушением требований и пытается использовать ситуацию вокруг аварийного буксира, чтобы вернуть экологический контроль в морские порты.