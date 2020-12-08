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Кому в Одессе 9 декабря отключат свет и воду

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9 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за необходимости замены запорной арматуры и участка магистрального водопровода в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».

Так, 9 декабря с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— ул. Семёна Палия, 120-122;
— ул. Генерала Бочарова, 42-46, 52;
— ул. Махачкалинская, 5-А.

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
Академика Заболотного:  57_1, 57_2, 67_1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Академика Заболотного:  57_1, 57_2, 67_1
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 10:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Академическая (Пионерская):  9, 9А, 9А-9Б, 9Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Академическая:  5А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Академическая:  6, 6а, 6Д
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Армейская:  2, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
26 ноя.
Гагарина проспект:  15, 23, 23А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Гайдара:  40, 74б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 9:00
9 дек.		 17:00
10 дек.
Генерала Петрова мал:  47, 49/1, 49/2
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.		 9:00
9 дек.		 17:00
10 дек.
Добровольского проспект:  140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Зоопарковая:  1, 3, 5, 5А, 7, 7а, 7Б, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Г, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Зоопарковая:  1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Екатерининская улица:  2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Кленовая:  4, 6, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Махачкалинская:  1, 1А, 2, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Марсельская:  44
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Марсельская:  32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 10:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Маршала Говорова:  18., 18б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Матроссская:  2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Мичурина:  19, 19а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Педагогическая:  46, 46а, 46-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
9 дек.		 19:00
9 дек.
Сегедская:  14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
26 ноя.
Семёна Палия:  73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Семёна Палия:  126, 126_1, 130, 134
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 8:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Семёна Палия:  73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 10:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Тепличная:  3б, 4А, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
9 дек.		 17:00
9 дек.
Фонтанская дорога -прим:  17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Фонтанская дорога -прим:  3/5, 3/а, 3А, 7, 9Е
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
26 ноя.
Фонтанская дорога-малин:  6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 7:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Ширшова:  10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
9 дек.		 18:00
9 дек.
Ширшова:  10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.		 15:00
9 дек.		 20:00
9 дек.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 9:00
9 дек.		 17:00
9 дек.

 

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