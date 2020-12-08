Кому в Одессе 9 декабря отключат свет и воду

9 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за необходимости замены запорной арматуры и участка магистрального водопровода в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.
Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».
Так, 9 декабря с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
— ул. Семёна Палия, 120-122;
— ул. Генерала Бочарова, 42-46, 52;
— ул. Махачкалинская, 5-А.
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Академика Заболотного: 57_1, 57_2, 67_1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Академика Заболотного: 57_1, 57_2, 67_1
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Академическая (Пионерская): 9, 9А, 9А-9Б, 9Б, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Академическая: 5А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Академическая: 6, 6а, 6Д
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Армейская: 2, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
26 ноя.
|Гагарина проспект: 15, 23, 23А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Гайдара: 40, 74б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|9:00
9 дек.
|17:00
10 дек.
|Генерала Петрова мал: 47, 49/1, 49/2
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано.
|9:00
9 дек.
|17:00
10 дек.
|Добровольского проспект: 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Зоопарковая: 1, 3, 5, 5А, 7, 7а, 7Б, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Г, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Зоопарковая: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Екатерининская улица: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Кленовая: 4, 6, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Махачкалинская: 1, 1А, 2, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Марсельская: 44
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Марсельская: 32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Маршала Говорова: 18., 18б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Матроссская: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Мичурина: 19, 19а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Педагогическая: 46, 46а, 46-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
9 дек.
|19:00
9 дек.
|Сегедская: 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
26 ноя.
|Семёна Палия: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Семёна Палия: 126, 126_1, 130, 134
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Семёна Палия: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99
Вид отключения: срочное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|10:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Тепличная: 3б, 4А, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
9 дек.
|17:00
9 дек.
|Фонтанская дорога -прим: 17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Фонтанская дорога -прим: 3/5, 3/а, 3А, 7, 9Е
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
26 ноя.
|Фонтанская дорога-малин: 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|7:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
9 дек.
|18:00
9 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|15:00
9 дек.
|20:00
9 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
9 дек.
|17:00
9 дек.