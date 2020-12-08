Кому в Одессе 9 декабря отключат свет и воду

9 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за необходимости замены запорной арматуры и участка магистрального водопровода в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».

Так, 9 декабря с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— ул. Семёна Палия, 120-122;

— ул. Генерала Бочарова, 42-46, 52;

— ул. Махачкалинская, 5-А.

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: