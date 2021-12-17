Кто в Одессе проведёт субботу, 18 декабря, без света

18 декабря в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

2-й Деревообделочный переулок — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 6а, 12а, 12б, 13а, 19, 38а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 — С 09:00 по 19:00

2-й Химический переулок — 7 — С 09:00 по 19:00

3-й Деревообделочный переулок — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 16б, 46а, 71б, 12б, 6а, 31б, 14А, 50а, 33а, 42б, 91, 55а, 16а, 42а — С 09:00 по 19:00

3-й Химический переулок — 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 8а, 14, 8б — С 09:00 по 19:00

4-й Деревообделочный переулок — 2, 4, 6Б, 50А, 61 — С 09:00 по 19:00

Деревообделочная улица — 45, 49а — С 09:00 по 19:00

Лодочный переулок — 1, 15А, 3, 4, 5, 5а, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8 — С 09:00 по 19:00

Михаила Грушевского улица — 39/13, 39/14, 39/15, 39/21, 39/1, 39/23, 39-21 — С 09:00 по 19:00

Пестеля улица — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 95б, 91А, 81Б, 81А, 71а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97 — С 09:00 по 19:00

Промышленная улица — 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 149а, 149б, 149в, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195 — С 09:00 по 19:00

Промышленный переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 36а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38 — С 09:00 по 19:00.

Отмечается также, что в воскресенье, 19 декабря, плановые работы в Одессе проводиться не будут.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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