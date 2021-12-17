Полиция завела уголовное дело по факту травмирования в школе ученика

Полиция начала разбирательство по факту травмирования 17-летнего юноши, на которого 15 декабря с потолка учебной комнаты свалился кусок штукатурки.

По данным Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области, молодой человек был госпитализирован прямо с учебного заведения в больницу, где ему диагностировали ушибы шейного и грудного отделов позвоночника.

Информация по этому факту была внесена в ЕРДР по части 1 статьи 75 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или надёжной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что проводится досудебное разбирательство.

Как стало известно Одесса News, речь идёт о происшествии в 26-м высшем профессиональном училище морского туристического сервиса, что на улице Пушкинской в Одессе.

Как сообщала Одесса News, 29 ноября в одном из классов одесской школы №111 во время перемены упал кусок потолка.

Фото: XYODESSA, Обозреватель

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