Штормовые волны вблизи Одессы очищают место аварии танкера

В течение последних суток более чем в 8 раз снизилось содержание нефтепродуктов в морской воде около городского пляжа Одессы, где 22 ноября выбросило штормовыми волнами на мель аварийный танкер «Делфи» с пропиской в ​​молдавском порту Джурджулешты.

Об этом в понедельник сообщила исполняющая обязанности директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета Валентина Дацюк.

«Штормовые волны на море разносят и снижают концентрацию нефтепродуктов вокруг полузатопленного судна «Делфи». Если раньше их содержание в морской воде превышало предельно допустимую норму как минимум в 157 раз, то по состоянию на 25 ноября — только в 19 раз. В то же время штормовая погода затрудняет установку боновых заграждений вокруг аварийного танкера», — отметила Дацюк.

Она уточнила, что Одесская облгосадминистрация присвоила событию статус чрезвычайного происшествия, а не чрезвычайной ситуации.

По словам эколога, танкер был пустым — в воде не обнаружено признаков утечки мазута, что представляет наибольшую опасность для моря.

Пока коммунальное предприятие «Побережье» не убирает нечистоты и мусор, выброшенные на берег в районе пляжа «Дельфин», поскольку специалисты не определили объём нанесённого ущерба окружающей среде со стороны судовладельца.

Как сообщала Одесса News, «Делфи» лёг на мель 22 ноября в районе городского пляжа. Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде покидать борт судна и подавать сигнал SOS, и доставили в больницу. В воскресенье капитана выписали, старшему механику врачи продолжают оказывать необходимую помощь Ещё один член экипажа отказался от госпитализации.

Установлено, что аварийный танкер принадлежит владельцу компании «Фактор групп лимитед» Джавадову Шамсаддин Али Оглы.

Фото: Пушкинская