Turkish Airlines прекратила полёты в Одессу до 1 декабря

Авиакомпания Turkish Airlines, самолёт которой пострадал 21 ноября при посадке в одесском аэропорту, отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на Госавиаслужбу Украины.

Отмечается, что сегодня в аэропорт прибыло семь специалистов из Турции, которые изучают вопрос о будущем Boeing 737, получившего серьёзные повреждения носовой части.

По мнению специалистов, лайнер восстановлению, скорее всего, не подлежит из-за деформации шпангоутов силового набора, вследствие чего нарушилась геометрия фюзеляжа самолёта.

Для исправления положения борт потребуется переместить в цех одного из украинских авиастроительных заводов, что очень дорого и потребует много времени. «К тому же фирма Boeing вряд ли предоставит необходимую ремонтную документацию», — говорится в сообщении.

Скорее всего, авиакомпания откажется от ремонта и получит страховую компенсацию, которая в этом конкретном случае вполне возможна, — резюмирует издание.

Как сообщала Одесса News, авария произошла из-за сильного бокового ветра, когда борт TC-JGZ заходил на посадку со штатно выпущенной механизацией крыла. После касания полосы основными стойками он ещё был управляем, но в этот момент случился резкий порыв ветра, и его потянуло влево, а при касании полосы передней стойкой она не выдержала боковой нагрузки и подломилась. Нос самолёта стал медленно опускаться и коснулся полосы. В таком положении (носом вниз) самолёт пропахал по бетону около 300 метров, сбил несколько боковых фонарей осветительной системы и остановился. Носовая часть оказалась лежащей на грунте, но основная часть самолёта осталась на полосе.

Фото: Думская