Совладельцем фирмы, продавшей Резникову военные куртки, был племянник нардепа

Одним из владельцев турецкой фирмы, которая под видом зимних курток продала украинскому Минобороны летние, да ещё и по завышенной цене, оказался племянник нардепа от «Слуги народа» Геннадия Касая.

Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».

Совместно с Центром противодействия коррупции журналистам удалось выяснить, что на момент заключения контракта владельцем турецкой фирмы Vector Avia Hava Araçlari вместе с украинцем Романом Плетнёвым был и племянник нардепа от «Слуги народа» 26-летний Александр Касай.

Компания была основана 1 июня 2021 года, и до февраля текущего года Александр Касай числился её совладельцем. Информацию об этом удалось получить в турецкой официальной газете торгового реестра, если искать по предыдущему месту регистрации компании в Анкаре. На данный момент компания зарегистрирована в Стамбуле, а её единственный владелец – Плетнёв.

В расследовании отмечается, что нардеп Касай является также и членом комитета Верховной Рады по обороне, разведке и нацбезопасности. До полномасштабного вторжения он был директором дворца спорта «Юность» компании «Мотор Січ».

В разговоре с журналистами-расследователями нардеп заявил, что не имеет отношения к турецкой компании и до определённого момента не знал, что её владельцем является его племянник. Он также заявил, что не считает сложившуюся ситуацию конфликтом интересов.

«Я ведь не работаю в Минобороны. Мы не рекомендуем, у кого покупать и с кем работать. В этом вопросе я не вижу конфликта. Тем более, что это мой племянник, я не видел его почти с начала полномасштабного вторжения», – резюмировал он.

Как сообщала Одесса News, в августе издание ZN.UA опубликовало статью «Хорошая и плохая новость о Минобороны», в которой говорилось, что Минобороны осенью 2022 года заключило контракт с турецкой фирмой Vector Avia Hava Araçlari на поставку зимней одежды более чем на $ 30 млн. Но военная форма поступила в страну только в октябре–декабре и оказалась летней.

23 августа комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике заслушал информацию об обстоятельствах закупки Министерством обороны зимней одежды для ВСУ. На заседании подтвердилась информация, что цена на куртки выросла в три раза при пересечении украинской границы.

Более того, на заседании комитета представители Минобороны показали зимние куртки, якобы закупленные у Vector Avia Hava Araçlari. Однако присутствующие на заседании депутаты заявили, что показанные куртки были из другой поставки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 25 августа, что готов подать в отставку с должности, если окажется, что его ведомство действительно поставило ВСУ 180 тыс. летних курток вместо зимних.

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